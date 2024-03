Empoli | lesione al bicipite femorale per Ardian Ismajli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tegola per l’che dopo i tanti infortuni incassati durante la stagione, perde anche. Il difensore albanese è uscito anticipatamente nell’ultima gara di campionato contro il Milan e, come si legge sul sito del club toscano, si è sottoposto agli esami strumentali, i quali “hanno evidenziato unadi basso grado deldella coscia sinistra”.intanto ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro, con il tecnico Davide Nicola che dovrà fare i conti con l’ennesima defezione e trovare un sostituto affidabile in vista delle prossime sfide di campionato, decisive per la salvezza del piccolo club toscano. SportFace.