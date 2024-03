Empoli-Bologna venerdì 15 marzo 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ilha provato a rendere difficile la vita all’Inter, gli uomini di Thiago Motta avrebbero forse meritato il pareggio per il numero di occasioni create ma la sconfitta 1-0 contro i nerazzurri ha interrotto la striscia di sei vittorie consecutive degli emiliani e reso ancora più incerta la corsa per il quarto posto che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Quello in programma tra venerdì e domenica è il turno di campionato che precede l'ultima sosta della stagione. Lo apriranno,... (calciomercato)

(Adnkronos) – Bologna , out Posch dai convocati Oltre gli infortunati Zirkzee e Karlsson, mancherà anche Posch nel Bologna che affronterà domani sera l’ Empoli nell’anticipo della 29esima giornata ... (seriea24)

Le Probabili formazioni di Empoli-Bologna , match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Castellani si intrecciano la corsa salvezza, in cui sono impegnati gli azzurri padroni ... (sportface)

SNAI – Serie A: Bologna, il sogno Champions passa da Empoli, Inter-Napoli per il riscatto: Inzaghi a 1,65, «2» a 5,00

Il weekend di campionato che precede la sosta per le Nazionali inizia al Castellani: tre punti per Motta a 2,10, con i toscani a 3,70. Juve in casa col Genoa («1» a 1,50), Milan a Verona («2» a 1,70) ...padovanews

I convocati della 29° giornata di Serie A 2023/2024: Dubbio Rabiot per Allegri, squalificato Bonaventura per Atalanta-Fiorentina, rosa al completo per il Napoli con l'Inter ...calciomagazine

Empoli-Bologna, probabili formazioni e dove vederla: Il Bologna vuole continuare a sognare un posto in Champions ed affronterà un Empoli alla ricerca di punti salvezza. All'andata i felsinei vinsero 3-0 al Dall'Ara in una partita senza storia ma questa ...sportpaper