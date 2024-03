Emma Raducanu ha esagerato | le intenzioni erano buone

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 13 marzo 2024)l’ha fatto con le migliori, ma qualcosa è andato storto: niente da fare per la campionessa britannica. “Voglio lavorare per diventare una tennista migliore”. Più che un desiderio ha tutta l’aria di essere una promessa, quella di. Che non ha fretta, che non vuole correre. Vuole farlo con calma, secondo i suoi tempi, preoccupandosi un po’ meno di soddisfare le aspettative del pubblico e concentrandosi di più, di contro, sul viaggio in sé e sui suoi obiettivi personali.(AnsaFoto) – ilveggente.itHa le idee chiarissime, dunque, sul da farsi, tanto è vero che ad Indian Wells è sembra decisamente più sciolta e meno tesa di quanto non sia parsa, invece, nelle ultime settimane. Il rientro non è stato facile e la tennista ...