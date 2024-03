Emma | il cane smarrito che gira per la città col guinzaglio rosso I padroni | «Aiutateci»

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Arezzo, 13 marzo 2024 – Da tre settimane si è smarrita, un cagnolino dipiccola taglia cheper lama che inon riescono a prendere. Ha ancorae collare rossi attaccati. "Se la avvistate telefonate subito ai numeri di Gianni 3476260398 e Luisa 3928008088, ma non rincorretela e non chiamatela”. Ilè molto impaurito e tende are di notte. E’ stata avvistata in varie zone della, dalla rotonda dell’Esselunga al parco Arno fino a via XXV Aprile.

AMORE CANE feat Lazza è il nuovo singolo di EMMA in radio da oggi, venerdì 1° dicembre! Scritto da Emma, Lazza , Jacopo Ettorre e Simone Privitera e prodotto da Drillionaire e Simon Says, AMORE ... (nonewsmagazine)

Chiara Nasti incinta, lite al bar per il cane: «Un signore mi ha detto che li odia: una cosa da fuori di testa»: Il cane è da sempre «il miglior amico dell'uomo», ma la sua presenza ha sempre diviso. C'è chi ama la presenza degli animali a quattro zampe e chi invece proprio ...leggo

Oscar 2024, cosa è successo davvero tra Emma Stone, Michelle Yeoh e Jennifer Lawrence: A molti spettatori non è sfuggito la caotica consegna dell'Oscar alla miglior attrice protagonista, ma cosa è successo davverocinema.everyeye

L'autobus per cani porta gli adorabili cuccioli in gita fuori: Questo curioso video girato a Okotoks, in Canada, mostra un autobus pieno di adorabili cagnolini in viaggio per ricevere un regalo speciale. I fortunati cani sono stati portati da Tim Hortons, una not ...video.corriere