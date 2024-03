Emily Dickinson | Marzo | il mese dell’attesa

(Di mercoledì 13 marzo 2024)incerto e imprevedibile, anello di congiunzione tra due stagioni. Di certo, un periodo affascinante e denso di sfaccettature. La pensava così anche, complessa poetessa statunitense, che gli ha dedicato uno dei suoi componimenti più noti. Nata ad Amherst nel 1830, l’autrice proveniva da una famiglia borghese di tradizioni puritane. Nonostante l’educazione religiosa e la rigidità conservatrice dei genitori, ella decise di non professarsi apertamente cristiana, segnando l’inizio di un rapporto particolare e del tutto personale con la sfera spirituale.trascorse gran parte della sua vita tra le mura del focolare domestico, fatta eccezione per rari e brevi viaggi, perlopiù visite ai parenti nel Connecticut, a Boston e a Cambridge. Ad animarle le giornate, tuttavia, ...

secondo il sito di ricerca genealogico Ancestry .com Taylor Swift avrebbe legami di sangue con Emily Dickinson ; poetessa statunitense, considerata tra i maggiori lirici moderni, nata nel ... (metropolitanmagazine)

Il talento di Taylor Swift per le parole può essere questione di famiglia: secondo quanto rivelato da un sito specializzato in ricerche genealogiche , infatti, la cantautrice americana sarebbe ... (cultweb)

Tropea ricorda Mia Martini, primo appuntamento rassegna'Dominae': "Mia Martini, grande calabrese, interprete e cantautrice, voce italiana tra le più belle. Dopo il successo dell'evento di presentazione del Quaderno Olga, in occasione della Giornata internazionale de ...ansa

DOMINAE a cura di sos KORAI ODV, al via la seconda edizione: Emily Dickinson. Il ciclo seminariale, realizzato da sos KORAI, Organizzazione Di Volontariato per i diritti della Donna, col Patrocinio del Comune di Tropea, vuole dare voce al contributo delle voci ...tropeaedintorni

A Tropea al via la seconda edizione di DOMINAE a cura di Sos KORAI ODV: Per la seconda volta va in scena DOMINAE Rassegna di donne valorose che quest’anno presenterà tre splendide figure femminili di pregio. Lunedì prossimo 11 Marzo sarà la volta di Mia Martini, la calab ...lapiazzatropea