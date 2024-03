Emergenza Dengue in Brasile | superati 1 | 5 milioni di casi L’esperto | “Rischio pandemia”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 marzo 2024 – Ilsupera l’allarmante soglia di 1,5didi, un virus tramesso dalla puntura di una zanzara infetta, in particolare della specie Aedes aegypti, ma anche da Aedes albopictus. I morti accertati sono già 450 da inizio anno, mentre ulteriori accertamenti sono in corso su oltre 800 decessi. E gli esperti già parlano del “” imminente di “una nuova”. Sono già diversi gli Stati brasiliani che hanno decretato lo stato d', tra questi Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, San Paolo e il distretto federale di Brasilia, mentre proseguono le campagne per cercare di evitare il proliferare della zanzara Aedes Egypti, veicolo di trasmissione del virus. L’Italia risponde all’mettendosi ...