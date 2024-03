Elezioni Basilicata | Pd e M5s trovano accordo sul candidato Chi è Domenico Lacerenza

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 marzo 2024 – Trovato l’sul nome deldel centrosinistra alle prossimeregionali in. Secondo quanto si apprende da fonti del Pd lucano la scelta è ricaduta sull’oculistache contenderà il posto da governatore a Vito Bardi, riconfermato dal centrodestra. L’Pd, M5S eCasa Comune, movimento che fa riferimento a Angelo Chiorazzo, è stato raggiunto in serata. Al momento, fanno sapere le stesse fonti, non sarebbe ancora definito se anche Azione farà parte della coalizione a sostegno del, 66 anni, di origini pugliese, è il primario del reparto di Oculistica dell’Ospedale San Carlo di Potenza.

