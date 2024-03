Elezioni amministrative Cautano | accordo Gisoldi-Meoli | sarà corsa a due

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAnchel’8 e 9 Giugno 2024chiamato alle urne per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. I primi movimenti sono iniziati già da diversi mesi, tra ipotesi e certezze, che proiettano la competizione verso unaa due. Dopo svariati incontri ed un lungo confronto è scattata l’intesa tra il sindaco in carica Alessandroe Rosario, uno dei promotori del gruppo politico alternativo all’amministrazione in carica., già consigliere comunale e candidato sia nel 2009 che nel 2014,candidato nella lista dell’amministrazione uscente a supporto di. Dall’altra parte, invece, confermata la lista di Antonio Procaccini, che ha siglato un’alleanza strategica e potrà contare anche ...