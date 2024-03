Elea Digital | ' il Brasile un luogo ideale per un' Ai sostenibile'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L'intelligenza artificiale è una "grande opportunità" se regolata; "" se fatta con l'energia verde; dove il management al femminile può trovare nuovi spazi. Ne è convinto il torinese Alessandro Lombardi, presidente di- una delle più grandi piattaforme di data center del- intervenuto in un panel con la direttrice del dipartimento dell'Information Technology della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), Helena Tenorio, a Capacity Latam, evento internazionale sulle Tlc e le infrastrutture It, a San Paolo. Ilvive un'effervescenza nel campo dell'intelligenza artificiale, soprattutto nei settori dell'istruzione e del mercato del lavoro, ed è pienamente in grado di ospitare le infrastrutture necessarie - i datacenter - grazie alla sua ampia ...