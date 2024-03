Educazione affettiva a scuola | questa sconosciuta | mezzo secolo trascorso invano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Era il 13 marzo 1975. Sono passati quasi cinquant’anni e siamo ancora a quel giorno in cui il deputato del Partito comunista italiano Giorgio Bini presenta la proposta di legge numero 3584: “Iniziative per l’informazione sui problemi della sessualità nellastatale”. L’Italia è imbalsamata a quel 13 marzo, compreso l’utilizzo di una definizione fuorviante come “problemi della sessualità”. L’unico vero problema è che doposiamo tra i pochi in Europa a non avere alcun programma scolastico in materia; insieme a Cipro, Bulgaria, Polonia, Romania e Lituania. A ricordarlo – durante un’edizione del convegno nazionale dell’Associazione italiana per l’demografica (Aied) – anche il presidente Mario Puiatti sottolineando come un’sessuale apossa ...