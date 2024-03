Edoardo | Anita fa delle confessioni vergognose sull’ex | “Si buttava a terra | un pazzo!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ad un mese esatto dall’incontro dentro la casa del Grande Fratello, (in cui ha ammesso di vedere il compagno come padre dei suoi figli), ieri notteOlivieri ha fattodavvero brutte suSanson. La gieffina a letto con Alessio Falsone ha raccontato di alcuni episodi capitati con il suo ex fidanzato. La ragazza è entrata in dettagli davvero privati, che forse era meglio rimanessero tali.e il falsone mi viene da VOMITARE mi spiegate perchéquandoentrò in puntata faceva l’innamorata? #luzzers #fuori#grandefratello Check out Francesco Vescio’s video! #TikTok https://t.co/j2zQVD5jRE — Sabry per la FIORDE (@RenatoCuccu1) March 13, 2024Olivieri su: ...