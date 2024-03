Ecco quanti caffè al giorno è possibile bere per stare bene

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 13 marzo 2024)cosa succede al nostro corpo se beviamo troppie quante tazzine èassumerne in un. Per qualcuno berne fino a tre tazzine può addirittura avere impatti positivi sulla salute: cuore, sistema vascolare e longevità. Ma cosa succede se si va oltre le cinque tazzine? I rischi dell’intossicazione da caffeina.Leggi anche: Pezzotto, multe fino a 5mila euro per chi guarda le partite di calcio: chi rischia Ifici del consumo diDalle due alle tre tazzine dialpossono migliorare la salute, riducendo il rischio di sviluppare malattie del sistema cardiovascolare, una maggiore longevità e anche un minor rischio di diabete di tipo 2, malattie del fegato, danni renali e demenza. Secondo un recente studio, ...