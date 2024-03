Ecco perché solo il centrodestra è davvero un popolo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Più si allarga il campo della sinistra, più si restringono i suoi elettori. Più è ampia e coesa la coalizione di, più consensi Meloni e soci raccolgono nelle urne. È la lezione del combinato disposto dei voti in Sardegna e Abruzzo.litigioso, perde. Centrosinistra, o giallorossi che siano, uniti perdono. Il punto è che, come dimostrano le Politiche del 2022, perdono anche quando marciano divisi. (...)Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi il commento integrale di Pietro Senaldi

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Adesso è un sistema familiare: un giocatore di talento si trasferisce da un’accademia in Africa a un club europeo di livello inferiore, si mette alla ... (justcalcio)

Sette finali da Champions League, sono quelle che salvo sorprese, mancano alla Vis per portare a termine la stagione regolare ad una salvezza diretta nella quale la corsa nelle ultime giornate si ... (sport.quotidiano)

"Ecco a cosa deve stare attenta l' Inter ". Costacurta mette in guardia i nerazzurri: Io, Alessandro Costacurta a vedere la Juventus non mi diverto, scelgo altre partite perché non mi diverte a livello di gioco. Nelle ultime 2 - 3 giornate c'è stato un milgioramento nel gioco ma la ...

Auto più belle della Polizia: ecco quali sono: ...7 litri sovralimentato, 770 Cv e 1000 Nm di coppia, i malviventi del luogo hanno davvero poco da stare tranquilli Aston Martin ha deciso di posticipare al 2026 la sua prima elettrica, ecco perché