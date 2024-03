Ecco perché la Vis può salvarsi senza playout. Almeno otto punti sulla penultima ed è fatta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sette finali da Champions League, sono quelle che salvo sorprese, mancano alla Vis per portare a termine la stagione regolare ad una salvezza diretta nella quale la corsa nelle ultime giornate si è complicata terribilmente dopo aver incamerato solo 1 punto nelle ultime 4 partite, (pareggio di Pineto). Per il resto sconfitte con Recanatese, Pontedera e Arezzo dopo la straripante vittoria col Pescara. Così la classifica se accorciata non poco. Il regolamento dice che se si vogliono evitare i play-out, dalla, attualmente Olbia e Ancona, alla quintultima ci devono esseredi distanza. Per ora (11) ci siamo. Vedendo il calendario la 32ª giornata annuncia partite delicate per entrambe il terzetto: Olbia-Recanatese e Fermana-Sestri Levante mentre la Vis riceve il Cesena e l’ Ancona attende al Del Conero la Torres ...