Ecco altri 100 potatori di olivi | Confagricoltura Arezzo prosegue con la formazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 – Quasi 100 nuovidisi sono formati grazie al corso diche si è tenuto lo scorso febbraio al Frantoio Paggetti di. Si è così registrata ancora una bella risposta da parte del mondo degli addetti ai lavori, ma anche da quello degli appassionati proprietari di olivete che non vogliono farle andare in abbandono. Piccoli hobbisti, ma anche dipendenti di aziende agricole, possono partecipare al secondo corso di base che si terrà a Lucignano, al Frantoio Cinque Colli nei prossimi 15 e 16 marzo. Sono ancora aperte le ultime disponibilità di posti per questo momento ideato daper diffondere la culturacola. La prima giornata del corso, il venerdì, ...