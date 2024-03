Eccezionale intervento al San Filippo Neri: riacquista la mobilità della mandibola con le protesi in 3D: Perde la mobilità della mandibola per una patologia e medici gli impiantano una protesi realizzata in 3D: l'operazione al San Filippo Neri di Roma ...fanpage

Giorgetti: economia non va in modo Eccezionale ma meglio di partner: Roma, 13 mar. (askanews) - 'L'economia del Paese non va in modo Eccezionale, ma va meglio di altri partner europei e di questo dobbiamo andare ...notizie.tiscali

Memorial Zucconi: sostegno alla disabilità e nuovi orizzonti di intervento: Il mondo delle disabilità e il sostegno alle fasce fragili al centro dei progetti 2024 presentati l’11 marzo dal Memorial Cristian Zucconi Aps presso la Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte alla ...ilmonferrato