Eccellenza | con il Camaiore a meno quattro dalla vetta La capolista Tuttocuoio esonera l’allenatore

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Terremoto in atto inal campionato didove c’è un lanciatissimoche ora, a -4, ci crede sempre di più nel possibile sorpasso sul... anche perché dalle parti di Ponte a Egola tira un’aria strana: a sorpresa la sempre vulcanica presidentessa Paola Coia ha clamorosamentetoNicola Sena, da primo in classifica. Il livornese Sena (ex guida per anni dell’Armando Picchi) per altro era già statoto in questa stagione anche dal Real Forte dei Marmi Querceta in Serie D. Per lui così ora fanno due esoneri in nemun anno intero. Sena, che alci era subentrato a metà novembre (al posto di ’Ciccio’ Tavano... che poi si è rimesso gli scarpini ...