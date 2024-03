Eccellenza Chiesanuova | parla bomber Sbarbati | “Un buon momento per noi | vogliamo continuare a fare bene”

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La nostra intervista all’attaccante biancorosso. “Ragioniamo partita dopo partita. Il Castelfidardo mi ha sorpreso, abbina quantità e qualità. Seguo Marina e Biagio Nazzaro: spero possano togliersi delle soddisfazioni. Che bei ricordi alla Cingolana: per la prima volta mi sono sentito importante fuori casa”di TREIA, 13 marzo 2024 – Nella stagione dei sogni delinMarche, in prima fila c’è anche il nome di Lorenzo. Il classe 1990 anconetano, arrivato in estate per sostituire il capocannoniere del campionato Tittarelli, passato all’Osimana, si è subito preso la scena al centro dall’attacco, sia come realizzatore (8 gol fino a questo) che come uomo assist a supporto dei vari Mongiello, Andrea Pasqui, Trabelsi and company. “Spero che il ...