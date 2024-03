Eav | ancora disagi per utenti | protesta dei viaggiatori

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinuano ideglidelle linee Eav, da questa mattina alle prese con ritardi e cancellazioni dovute anche all’assenza di personale disposto ad effettuare ore di straordinario. Unadovuta, come spiegato già ieri dall‘Ente Autonomo Volturno, all’a proposta dell’azienda di rivedere i turni di lavoro, e che va a ricadere sui, alle prese con un serviziomeno efficace del solito. “Dopo tanto tuonare alla fine è arrivata la tempesta” sentenziano Enzo Ciniglio e Salvatore Ferraro, rispettivamente portavoce dei gruppi Facebook “No al taglio dei treni della Circumvesuviana” e “Circumvesuviana-Eav”. Che aggiungono: “Le avvisaglie si erano già palesate da giorni, ma oggi, sotto la bella luce del primo sole di primavera, sono ben evidenti i segni ...

