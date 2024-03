«È un periodo doloroso Penso sia giusto non fingere che tutto vada bene A volte vorrei essere meno forte ed essere solo un po’ più serena»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 13 marzo 2024) «Non è una scelta mia». Chiara Ferragni torna a parlare via social della crisi con Fedez. E questa volta ci tiene a fare chiarezza su come sono andate le cose sulla separazione. Rispondendo ad alcuni commenti dei follower, infatti, l’imprenditrice digitale lascia intendere che la decisione della lontananza dal rapper è stata presa proprio da lui. Chiara Ferragni in lacrime: «Fedez? Questa crisi è piùdelle altre» X ...