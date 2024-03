È stata veramente colpa degli Houthi?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Oggi che le tensioni in Medio Oriente non sono più solamente percepite, ma visibile agli occhi umani, ogni accadimento diventa uno strumento per rivendicazioni (vere o fittizie) e accuse (anch’esse vere e fittizie). Come nel caso dei cavi “tagliati” che scorrono lungo i fondali del Mar Rosso. Cavi che vengono utilizzati per la connessione a internet a livello globale. Quei collegamenti necessari (perché è sbagliato pensare che tutto avvenga tramite sistemi cloud) per consentire alla rete globale di funzionare correttamente. LEGGI ANCHE > Il caso dei cavi tranciati nel mar Rosso e la paralisi del 25% della rete internet Nelle scorse settimane, alcuni di quei cavi sono stati danneggiati. Si parla di alcuni tagli che, di fatto, hanno impedito all’infrastruttura di funzionare, paralizzando – secondo le stime – tra il 17 e il 25% del traffico internet globale. Nello specifico, secondo i ...