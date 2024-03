“È posseduta | va lapidata” | violenza ed esorcismi sulla moglie raccontati a ‘Zona Bianca’

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ancora un episodio di esorcismo tra Rocca Priora e Velletri. Stavolta al centro di tutto un uomo di 55 anni. Il racconto a “Zona Bianca”. Esorcismo a Velletri e Rocca Priora – Ilcorrieredellacittà.comNon si placano gli episodi di esorcismo tra Rocca Priora e Velletri, si tratta di fanatismo religioso che per una questione di sintesi viene etichettato in pratiche esorciste, ma c’è dell’altro. Ulteriori conoscenze che Zona Bianca, programma in diretta su Rete4, indaga settimanalmente. Dopo Altavilla Milicia ancora problemi. Sempre lo stesso modus operandi: la religiosità subentra non appena ci sono problemi insormontabili. La Fede, tuttavia, non viene vista come rifugio ma come espiazione. I problemi persistono, allora la religione punisce. A qualsiasi livello. Questo è quello che pensava un uomo di 55 anni, ha lavorato con laall’interno di istituzioni ...