È morto Paul Alexander | l’uomo col polmone d’acciaio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si è spento a 78 annicol “”, in cui viveva da ben 70 anni, non ha retto le complicazioni del Covid-19. Affetto da poliomielite dall’età di 8 anni, viveva nella sua casa a Dallas. La vita diSi è spento ieri nella sua casa di Dallas. In quella stessa casa dove era nato 78 anni fa, e dove lì era sopravvissuto a un’epidemia di poliomielite. Che lui aveva contratto da piccolissimo, rendendolo paralizzato a vita. E dal 1952 al 2024 restava in vita grazie a un, unica soluzione per i bambini che si ammalavano in quel periodo. Nonostante la sua condizione ha frequentato brillantemente l’università, diventando ...

