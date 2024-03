È morto Paul Alexander | l’uomo che per 70 anni ha vissuto in un “polmone d’acciaio” a causa di una poliomielite

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) E’il 78enne. Conosciuto anche come ‘dal‘,aveva trascorso ben 70della sua vita confinato in un marchingegno (il ‘’) che gli ha permesso di vivere. Il destino diè cambiato drammaticamente nel 1952, quando ha contratto laa Dallas, in Texas, rimanendo paralizzato dal collo in giù. Limitato a muovere solamente la testa, il collo e la bocca, i medici l’hanno mantenuto in vita grazie a un, un’apparecchiatura che lo ha supportato per sette decenni. “In tutti questiè andato al college, è diventato ...