E’ morto Paul Alexander | aveva 78 anni | per tutta la vita nel polmone d’acciaio

Muore a 78 anni Paul Alexander, guarito dalla poliomielite e vissuto in un polmone di ferro: Ammalatosi da bambino, l'uomo è riuscito a superare l'infezione, a frequentare il college e a laurearsi in legge. Negli ultimi anni le sue condizioni si erano aggravate. Stava scrivendo la prodigiosa ...rainews

