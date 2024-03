E' morto l' uomo che ha vissuto 70 anni nel ' polmone di ferro'

(Di mercoledì 13 marzo 2024) E'Paul Alexander, l'che dopo essere sopravda bambino alla poliomielite hapiù di 70all'interno di undi. Lo riportano diversi media internazionali citando un aggiornamento sulla sua pagina GoFundMe dove è stato annunciato il decesso. Alexander poteva lasciare il suod'acciaio solo per alcune ore dopo aver imparato a respirare, e usava un bastoncino di plastica con una penna attaccata per battere su una tastiera e riuscire a comunicare. Stava scrivendo la la storia della sua vita in un libro dal titolo 'Tre minuti per un cane', ricorda Sky News sottolineando che, secondo quanto riferito, le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi, con un'infezione respiratoria cronica e ...

