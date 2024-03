È fatta | a Busto Arsizio | il nuovo parco sarà intitolato alla poliziotta Emanuela Loi

(Di mercoledì 13 marzo 2024)(Varese) – Proposta accolta: iltra via Galvani e via Bellini, nel quartiere San Giuseppe, verràLoi, ladella scorta del giudice Paolo Borsellino, tra le vittime della strage di via D’Amelio, nel luglio del 1992. Lo ha deciso la giunta del sindaco Emanuele Antonelli, accogliendo la proposta avanzata dconsigliera comunale del Pd Cinzia Berutti in occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale della donna. Confermata l’inaugurazione in programma il giorno di San Giuseppe, martedì 19 marzo. Nei mesi scorsi il Consiglio Comunale aveva approvato la mozione, proposta sempre da Cinzia Berutti, per l’intitolazione di uno spazio pubblico propriomemoria di ...

