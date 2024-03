E’ ballottaggio aperto per il vice Joshua | ieri provati entrambi i nuovi arrivati | ma il danese si è inserito prima nel gruppo Odgaard ha 3 settimane di vantaggio su Castro

(Di mercoledì 13 marzo 2024)al posto dell’infortunato Zirkzee? Trattandosi di Motta, allenatore che già in passato ha stupito tutti facendo giocare centravanti ‘la qualunque’, guai eliminare l’opzione del centrocampista riadattato a nove. A Casteldebolel’italobrasiliano ha inaugurato lerie con una scelta salomonica che non scioglie i dubbi: in un undici il centravanti erae nell’altro. E avendo il tecnico mischiato molto le carte tra titolari e riserve (vocaboli che peraltro nel lessico calcistico di Motta non hanno più quasi ragion d’essere) è impossibile stabilire quale fosse l’opzione più vicina a un’ipotesi di Bologna ‘vero’ in prospettiva Empoli. Probabilmente Thiago vuole prendersi tutto il tempo necessario, conscio del fatto che quella di Zirkzee non è un’assenza ...

Probabili formazioni Atletico Inter, un solo ballottaggio per Inzaghi: Per il match di domani tra Atletico Madrid e Inter, le probabili formazioni sono quasi fatte, con Inzaghi che ha un solo dubbio Inzaghi perderà due importanti opzioni dalla panchina per la partita al ...calcioblog

Lazio-Udinese, chi gioca e chi no: le ultime su Immobile, Zaccagni, Isaksen, Pereyra e Lucca: La 28ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Lazio e Udinese. Diversi dubbi di formazione per Sarri e Cioffi, visto che alcuni giocatori non sono.calciomercato

Napoli, a Barcellona in Champions Politano in attacco e torna Rrhamani in difesa. Le news: Il Napoli sta ritrovando il gioco e le certezze con l'arrivo di Calzona e il ritorno ad alti livelli di Kvaratskhelia. Ora l'impegno di martedì in Champions contro il Barcellona in Spagna, snodo decis ...sport.sky