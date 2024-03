Due rotoballe date alle fiamme sulla Nomentana

(Di mercoledì 13 marzo 2024) AGI - Ancora proteste degli agricoltori su via, a Roma. Un gruppo di persone, al presidio, hanno posizionato duedi fieno lungo la via e successivamente gli hanno dato fuoco. Il traffico veicolare è parzialmente bloccatocarreggiata interessata. Sul posto polizia, vigili del fuoco e polizia locale di Roma Capitale. Gli agricoltori, mentre davano fuocodi fieno, hanno sventolato alcune bandiere tricolori. Sono presenti alcune decine di persone. Poco distanti dinci sono dei bagni chimici.

