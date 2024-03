Droni degli Houthi attaccano la fregata Hydra che aveva appena ospitato il ministro della Difesa della Grecia | velivoli abbattuti a cannonate

Droni, così l’Italia è diventata protagonista del mercato: Il mercato professionale dei Droni cresce a ritmo accelerato e a Roma si avvicina ... e sempre in questo settore il 2023 ha visto il consolidarsi delle applicazioni e degli utilizzi nei settori ...lastampa

Ucraina, Kiev: "Abbattuti 22 Droni Russia nella notte". Attacco su Belgorod: L'Ucraina ha abbattuto 22 dei 36 Droni d'attacco di tipo Shahed lanciati dalla Russia nella notte. Lo ha riferito lo Stato maggiore generale ucraino nel suo aggiornamento mattutino. Due Droni sono ...adnkronos

“Putin potrebbe usare il nucleare per vincere”. Guerra in Ucraina: la diretta: Il dissidente Khodorkovsky ai giornali europei: L'unico mezzo per fermare questa minaccia è, per i leader occidentali, mostrargli una inequivoca posizione di reciprocità: cosa rischia se lo fa”. Droni ...quotidiano