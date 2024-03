Driganel carcere di Foggia | sedici arresti Accuse a vario titolo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 16 persone (8 in, 8 aglidomiciliari), emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica dauna. I soggetti destinatari del provvedimento cautelare sono indagati (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa), ae in concorso tra di loro, per i reati di traffico di stupefacenti e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. L’odierna operazione costituisce l’epilogo di un’articolata attività di indagine, ...

