Dragon’s Dogma 2 | il gameplay trailer dell’Eroe Leggendario

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Capcom ha pubblicato un nuovodedicato all’Eroedi2, una delle classi più potenti e versatili del gioco che ricordiamo essere pronto a fare il suo debutto sul mercato alla fine di questo mese. Come possiamo vedere da questo nuovo, l’Eroeè sostanzialmente un guerriero decisamente versatile, in grado di utilizzare praticamente tutte le abilità delle altre Vocazioni (le classi) dell’ultima opera di Hideaki Itsuno. In sostanza questa classe si pone come la scelta perfetta per tutti i giocatori che non hanno le idee chiare sin dalle prime battute di2, visto che si tratta di una vocazione in grado di utilizzare perfettamente ogni ...