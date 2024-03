Dottorando di Scienze Agrarie premiato in Australia con il 'Young Minds Award'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pisa, 13 marzo 2024 - Lorenzo Bonzi,del Dipartimento diAlimentari e Agro-Ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa è sato insignito deldall’International Society for Horticultural Science (ISHS) nel corso del II International symposium on precision management of orchards and vineyards che si è tenuto a Tatura, in. Il lavoro, intitolato “Applying a solar model to LiDAR images of an agrivoltaic pear orchard”, è frutto di un’attività scientifica condotta dalpresso l’Agriculture Victoria Research Center (Tatura,). Nel lavoro, Lorenzo Bonzi, 27 anni, originario di Melzo (MI), esplora l'impatto della trasmissione della radiazione ...