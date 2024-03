Dopo gli scontri a Pisa | la rabbia indossa la divisa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Accusate per le «manganellate» alle proteste pro Palestina, nelle forze dell’ordine cresce il malessere. Panorama ha letto le chat di agenti e funzionari, dove si capisce che a sconvolgere è specialmente l’appoggio dato dal presidente Sergio Mattarella ai manifestanti. Più che l’accaduto, però, preoccupa il futuro prossimo. Si stanno organizzando infatti le contestazioni per il G7 che si svolgerà in Puglia. E si mobilita anche il fronte antagonista. I social sono infestati da pazzi inneggianti agli, alcuni parlano di “benedizione” del Presidente » è il primo amaro sfogo via WhatsApp, con significativo commento di emoji, di un alto funzionario di polizial’intervento del capo dello Stato, Sergio Mattarella, suglidi(«Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento»). E ancora: «Dicono che ...