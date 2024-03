(Di mercoledì 13 marzo 2024) Kulwinder Kaur, 40 anni e in attesa del suo terzo figlio, èneldell'ospedale Franchini di Montecchio. Laaveva lamentato quattro giorni prima del decesso un forte dolore al petto. Il marito l'aveva accompagnata in ospedale in auto perché l'ambulanza non

Quando le hostess lo hanno informato che una delle donne a bordo era entrata in travaglio nel bagno dell'aereo, il pilota non ci ha pensato su due volte. Non potendo tornare indietro e neanche ... (today)

Una donna incinta di 36 settimane (quasi 9 mesi) si è diretta al seggio per poter votare , ma non è riuscita a portarlo a termine perché le si sono rotte le acque . È successo a Sulmona , in provincia ... (open.online)

Nella ricostruzione dell’Ausl il marito non ha atteso l’ambulanza a casa, ma visto l’aggravarsi della moglie, l’ha portata in auto a Montecchio . Sul decesso indagano i carabinieri (bologna.repubblica)

Al cinema "Inshallah A Boy", la forza delle donne e i diritti nei regimi patriarcali: La trama Giordania, oggi. Nawal ha una figlia, Nora, ancora bambina e vorrebbe concepire un altro figlio ma la morte improvvisa del marito sconvolge la sua vita. Il fratello dovrebbe sostenerla ma è c ...msn

Donna incinta morta per infarto nel parcheggio dell’ospedale: “L’ambulanza non arrivava e lei peggiorava”: Kulwinder Kaur, 40 anni e in attesa del suo terzo figlio, è morta nel parcheggio dell'ospedale Franchini di Montecchio ...fanpage

Tragedia in ospedale, Donna incinta muore fuori al pronto soccorso: Colpita da malore in casa, Donna incinta muore in piena notte davanti il pronto soccorso chiuso: cosa è successo e le indagini del caso ...bigodino