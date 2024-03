Domani e venerdì le prime lezioni-concerto aperte de Le stanze dell' opera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Arezzo, 13 marzo 2024 – Il tenore Giuseppe Gipali, già collaboratore di direttori quali Riccardo Muti, Zubin Mehta, Daniele Gatti, Nicola Luisotti, e la pianista ufficiale del Festival Pucciniano Silvia Gasperini: sono loro i docenti degli allievi che si esibiranno per i primi due concerti di restituzione pubblicae masterclass “Le”, la nuova scuola per aspiranti cantanti lirici e musicisti guidata dal baritono di fama internazionale Mario Cassi. Appuntamento giovedì 14 marzo alle 15.00 con la lezione-finale a cura di Gasperini e15 marzo alle 10.00 con quella a cura di Gipali, entrambe presso CaMu - la Casaa Musica di Arezzo (Palazzoa Fraternita dei Laici, via Giorgio Vasari 6). Nell’occasione – che ...