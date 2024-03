Docente part time che fa ripetizioni | obbligo di Partita Iva Chiarimenti delle Entrate

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sono arrivatidell’’Agenziasulla tassazione delche fa. Con la risposta a un interpello dello scorso 8 marzo, ha spiegato come applicare il trattamento fiscale da applicare in questi casi.L’interpello in questione è nato da un quesito posto da un contribuente, che svolge questa professione di docenza e imisce lezioni private.Il nodo focale è l’di apertura o meno diita iva per ilche imisce anche lezioni private.Analizziamo la questione in dettaglio. Indice: ...