Dl elezioni | Senato approva odg Lega su ballottaggi

Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - Al via in Aula al Senato la discussione generale sul Dl elezioni con la relazione del relatore Alberto Balboni (FdI), presidente della Commissione Affari costituzionali. (liberoquotidiano)

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – Al via in Aula al Senato la discussione generale sul Dl elezioni con la relazione del relatore Alberto Balboni (FdI), presidente della Commissione Affari ... (calcioweb.eu)

Con 26 favorevoli, 112 contrari e tre astenuti l’aula del Senato ha boccia to gli emendamenti presentati da Italia viva e Lega che puntavano a introdurre il terzo mandato per i presidenti di ... (secoloditalia)

Terzo mandato per i presidenti di Regione, il Senato boccia l’emendamento della Lega: L’Aula del Senato ha respinto con 26 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti, l’emendamento della Lega per l’introduzione del terzo mandato per i presidenti di Regione. Il relatore aveva espresso ...mattinopadova.gelocal

Governatori, il Senato boccia l'emendamento sul terzo mandato. Ballottaggio dei sindaci, è scontro: Con la relazione di Alberto Balboni (FdI) è iniziato in Aula al Senato l'esame del dl elezioni sulle consultazioni elettorali del 2024 e per la revisione delle anagrafi della popolazione residente e ...ilmattino

La Lega vuole abolire i ballottaggi nei comuni: Via i ballottaggi dalle elezioni comunali: è la proposta di modifica al decreto elezioni presentata dalla Lega al Senato.lanotiziagiornale