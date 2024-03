Dl Elezioni | Schlein a Lega | ' no a blitz su ballottaggi | è sfregio a democrazia' **

Emendamento Lega su terzo mandato,governo si rimette all'Aula: Il governo, secondo quanto si apprende, si rimetterà all'Aula in Senato sull'emendamento al dl Elezioni presentato dalla Lega sul terzo mandato. L'esecutivo tenne la stesse linea in commissione ...ansa

"Sindaco eletto al primo turno con il 40%": l'emendamento della Lega al Dl Elezioni: Il decreto licenziato dal governo poco meno di due mesi fa arriva oggi in Senato: il Carroccio ci riprova anche con il terzo mandato per i presidenti di Regione ...ilgiornale

Terzo mandato, la Lega ci riprova: arriva l’emendamento in Senato: Come annunciato martedì, la Lega ripresenta in Aula al Senato l'emendamento al dl Elezioni, già bocciato in commissione, sul terzo mandato. Il testo propone ...lapresse