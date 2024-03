Dl Elezioni | norma della Lega sui ballottaggi Ma FdI chiede il ritiro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il decreto licenziato dal governo poco meno di due mesi fa arriva oggi in Senato: il Carroccio ci riprova anche con il terzo mandato per i presidenti di Regione. Balboni (Fratelli d'Italia): "Sulrò ildell'emendamento"

Dl Elezioni in Aula, Lega ripropone emendamento per terzo mandato: Roma, 13 mar. (askanews) – Sono 44 gli emendamenti depositati per l’aula del Senato sul ddl di conversione del decreto Elezioni. Alcuni sono stati presentati da gruppi di maggioranza (tre FdI, due Leg ...askanews

"Sindaco eletto al primo turno con il 40%": l'emendamento della Lega al Dl Elezioni: Il decreto licenziato dal governo poco meno di due mesi fa arriva oggi in Senato: il Carroccio ci riprova anche con il terzo mandato per i presidenti di Regione ...ilgiornale

Elezioni europee di giugno, la “democrazia utile”: Gianni Borsa - Cosa fa per me l’Unione europea Quali vantaggi mi porta E, in fin dei conti, ne vale la pena Sono domande che ritornano spesso quando si ...clarusonline