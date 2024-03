Dl Elezioni | emendamento Lega | no ballottaggio grandi Comuni se più 40% voti

Il decreto licenziato dal governo poco meno di due mesi fa arriva oggi in Senato: il Carroccio ci riprova anche con il terzo mandato per i presidenti di Regione (ilgiornale)

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Quanto accaduto in questi giorni e ieri sera è inaccettabile. Non è possibile che le commissioni parlamentari, in questo caso la Affari costituzionali e la Bilancio, ... (calcioweb.eu)

In Italia, il Voto per gli studenti fuori sede è ancora un ostacolo. A differenza di molti altri paesi europei, il sistema italiano non facilita il Voto per chi si trova in un domicilio diverso ... (orizzontescuola)