Dl elezioni | Boccia | ' usato per regolare conti all' interno della maggioranza'

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Noi speravamo venissero stralciate le norme di questo decreto che riguardano il testo unico degli enti locali, come quelle relative ai mandati dei sindaci e dei presidenti di regione. Questo è un decreto che doveva indicare la data del voto per le amministrazioni locali, in un anno in cui si vota per le europee e solo questo avrebbe dovuto fare per rispetto del parlamento, del paese, delle amministrazioni locali e del popolo italiano”. Lo ha detto in Aula il senatore Francesco, presidente del gruppo del Pd. “Già l'emendamentoLega sul terzo mandato – ha proseguito– è stato costruito semplicemente per un caso politico e dare così il mandato a quest'Aula di occuparsi del futuro del presidente Zaia. Peccato che questa sia un'Aula che si occupa del popolo italiano, non dei problemi di un ...