Dl elezioni | Balboni FdI | ‘chiederò ritiro emendamento ballottaggi | eventualmente odg’

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – “Sul tema delo nel merito sono d’accordo, non credo sia un attentato alla Costituzione, e spiace che alcuni colleghi abbiano definito vergognoso l’esercizio di legittima facoltà da parte di un gruppo. Discorso diverso è quello sull’opportunità di inserirlo in questa sede perché un intervento così rilevante avrebbe avuto bisogno di maggior approfondimento e confronto. Per cui anticipo che la mia richiesta sarà di une di,, trasformarlo in ordine del giorno”. Così il relatore del testo Alberto(FdI), presidente della Commissione Affari costituzionali, intervenendo in Aula al Senato. L'articolo CalcioWeb.

Dl elezioni: al via in Aula al Senato discussione generale

Regionali, accordo nel Centrodestra su Bardi, Tesei e Cirio: "I presidenti di Basilicata, Piemonte ed Umbria che hanno ben governato saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali.ansa

elezioni regionali in Basilicata, Piemonte e Umbria: chi sono i candidati del centrodestra: Ora bisogna restare compatti, e lavorare per assicurarsi di non replicare in Abruzzo l’amara sorpresa sarda. Evitando, per quanto possibile, le polemiche e le baruffe tra alleati. E dopo 48 ore di ...unita