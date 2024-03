Diventare esperti nelle vendite con Coorious Account Commerciale

Lunedì 15 gennaio è il Blue Monday , ovvero il giorno considerato più triste dell’anno. Tra condizioni atmosferiche, sensi di colpa per i soldi spesi e le calorie assorbite a Natale, rientro in ... (iodonna)

In un’epoca in cui la sostenibilità e il ritorno Alla natura diventano sempre più importanti, Azienda Bergamasca Formazione presenta il corso di avviamento all’apicoltura. Il per corso non è solo ... (bergamonews)

Banane sempre più care: cambiamenti climatici e malattie le faranno scomparire dagli scaffali: A causa dei cambiamenti climatici che rendono più forti anche malattie come il Fusarium Wilt TR4, le banane rischiano di costare molto di più ...greenme

Site: la Rete della talassemia e delle emoglobinopatie deve Diventare realtà insieme al Registro di patologia: A oltre sei mesi dalla loro istituzione tramite Decreto del Ministero della Salute, la Rete Nazionale della Talassemia e delle Emoglobinopatie e il Registro di patologia non sono ancora operativi.sanita24.ilsole24ore

Come è riuscito Paul Alexander a vivere in un polmone di acciaio e Diventare avvocato: Paul Alexander è morto a 78 anni, dopo aver vissuto per oltre 70 anni in un polmone di acciaio. Si tratta di una macchina cilindrica a grandezza d’uomo, che blocca per intero il corpo, lasciando liber ...fanpage