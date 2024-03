(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoQuest’annosi celebra ladelche, istituita nel 2018, è dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini suialimentari, facilitando la loro comprensione e identificazione, nonché dando sostegno alle persone che ne sono colpite e incoraggiandole a cercare aiuto. Ogni anno in tutta Italia figure professionali, aziende sanitarie locali e associazioni di operatori e familiari, impegnate nel settore dei DNA (della Nutrizione e), si uniscono per un’interaorganizzando attività gratuite rivolte alla cittadinanza, alle famiglie, alle scuole ed ai professionisti della salute mentale. A ...

Lo sfogo di Paola Turani La bellissima Paola Turani condivide con i follower la sua esperienza, prendendo il via dalla nuova legge di Bilancio appena approvata: 'Il fondo per il contrasto dei ... (tgcom24.mediaset)

Disturbi alimentari: Open Day a Sassari: L’appuntamento con l’Open Day è fissato per il 15 marzo, dalle ore 09.30 alle ore 17.30 Da questa settimana e sino al 31 marzo, sarà possibile accedere all’attività informativa del Servizio dei distur ...alguer

Disturbi dell'alimentazione: anche a Taranto un convegno per la Settimana del Fiocchetto Lilla: Giovedì, presso la biblioteca comunale “Acclavio” al piazzale Bestat, ci sarà un incontro di sensibilizzazione sui Disturbi del comportamento alimentare Quest’anno anche a Taranto si celebra la Settim ...manduriaoggi

'Never Give Up': Ivrea aderisce alla campagna nazionale, illuminati di lilla i portici di piazza Ottinetti: Il Comune di Ivrea aderisce alla Giornata nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare che ricorre il 15 marzo, promossa da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – e ...torinoggi