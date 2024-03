Disposta l’autopsia sul corpo di Jordan Jeffrey Tinti | il trapper trovato morto in carcere a Pavia

Nella giornata di ieri giovedì 29 febbraio una bambina è morta durante il parto : indaga la Procura per capire cosa sia successo. Sul corpo della piccola è stata disposta l'autopsia.Continua a ... (fanpage)

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Francesco Squillacioti , l'uomo di 48 anni Travolto da un'automobile mentre torna va a casa da lavoro . La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per ... (fanpage)

Un laboratorio unico in Romagna per l’Anatomia patologica: contrario Montevecchi (Lega): L’ipotesi di creazione di una Anatomia patologica unica della Romagna è al centro di un’interrogazione alla giunta regionale presentata dal consigliere Matteo Montevecchi (Lega) e firmata anche da ...altarimini

Eredità Marella Agnelli, prima vittoria per John Elkann: "Gestione della Dicembre non pertinente con l'imputazione": Disposta dal Tribunale del Riesame la restituzione al presidente di Stelantis e a Gianluca Ferrero di parte del materiale sequestrato l’8 febbraio dalla procura Non pertinente con il capo di ...torinoggi

Tragedia di Monesi, la procura apre un fascicolo per accertare l’accaduto. Nessuna ipotesi di reato: Non sarà Disposta l’autopsia sul corpo di Simone Rossi, lo sci alpinista di 43 anni morto dopo essere stato travolto dalla slavina ...ilsecoloxix