Disfida Dem-Iv rimandata Ma lei | Resto

(Di mercoledì 13 marzo 2024) I nervi sono tirati, anche se si proclama massima tranquillità. L’attesadei dem sul congelamento delle deleghe della vicepresidente della Regione Stefania Saccardi lanciata da Italia Viva nella contesa di Palazzo Vecchio èa data da destinarsi. Mentre si aspetta che venga calendarizzata una riunione di partito a livello regionale, è partita la fase di studio. Ci si annusa per fiutare l’aria che tira. Una roba del tipo che chissà che dopo lo spegnimento dei riflettori sul palco della Leopolda non possa esserci un ripensamento di Renzi. Mah. E’ quello che spera, primo fra tutti, il governatore toscano Eugenio Giani, sempre orgoglioso della sua maggioranza a campo largo, ma nemmeno troppo a giudicare l’aula di ieri. Per la cronaca Italia viva è stata determinante per modificare la legge Marson, con i 5 Stelle contrari: è finita con 21 ...