Direttiva Case green | ecco com’è cambiata nella versione finale

La stretta sulle Case ? green ? targata Ue supera l?ultimo ostacolo e taglia il traguardo, appena in tempo prima della fine della legislatura. Lo fa in una veste più... (ilmessaggero)

Nuovi edifici a emissioni zero dal 2030 , piani nazionali di ristrutturazione e stop ai sussidi per caldaie a combustibili fossili, anche a gas. Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva ... (quotidiano)

Case green, nuove regole Ue. La Lega: “A Bruxelles scelte scellerate”: Tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2030. IL dissenso leghista parte dal Nord-Est ...dire

I fatti del 13 Marzo: sale la tensione con gli Houthi, indagini sul Milan, ok per "Case Green": E' il 13 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Sale la tensione ...tp24

Via libera definitivo alla Direttiva Case Green: Nuovi edifici a emissioni zero dal 2050, 20-22% delle Case efficientate entro il 2035. Nuove detrazioni e sconto in fattura. Non ci saranno le classi energetiche armonizzate ...edilportale