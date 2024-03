Diretta Atletico Madrid-Inter di Champions League | le formazioni ufficiali

Atletico Madrid-Inter Diretta: segui la partita di Champions LIVE: L'Inter arriva alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid con un solo gol di vantaggio grazie alla rete segnata da Marko Arnautovic nella gara del Meazza. Lo stesso ...corrieredellosport

Atletico Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: Griezmann con Morata, ci sono De Vrij e Dumfries: Atletico Madrid-Inter è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con calcio d`inizio allo stadio Civitas Metropolitano di Madrid a partire dalle ore.calciomercato

Atletico Madrid-Inter in Diretta LIVE: le formazioni di Simeone e Inzaghi e dove vederla in TV e streaming: La sfida tra Atletico Madrid e Inter per il ritorno degli ottavi di Champions League mette in palio il pass per i quarti di finale. Calcio d'inizio alle 21:00 al Wanda Metrpolitano, Diretta TV e strea ...fanpage