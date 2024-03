Dimissioni Sarri | Patric | «Per sempre grato Mi hai migliorato come calciatore e uomo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il messaggio dinei confronti dell’ex allenatore della Lazio nei confronti di Mauriziodopo le ultime, giocatore biancoceleste, ha voluto dedicare una lettera a Maurizio(fresco di), tecnico che gli ha permesso di di migliorarsi nella Lazio «Mister, per iniziare desidero ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato in questi mesi da allenatore. Nella carriera di unci sono tanti tecnici, ma pochi di questi ti forgiano facendoti diventare il giocatore che sei. Mi hai insegnato cosa significa competere veramente, la visione del gruppo al di sopra del singolo e soprattutto mi hai aiutato a risolvere tante situazioni. Per me sei uno di quelli che ti mostrano la strada e ti migliorano, grazie. Per ...